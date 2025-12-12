Belediye Meclisi karıştı! AKP ve YRP’li üyeler birbirine girdi!

Yozgat Belediye Meclisi geçtiğimiz hafta cuma günü Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlığında toplandı. Gündemin ilk maddesi olan arsa satış ve taşınmazların kiraya verilmesi hususunda 2026 yılında encümene yetki verilmesi konusunda tartışma yaşandı.

Son Dakika | CHP ve AKP arasında TBMM'de arbede

Bunun üzerine başkan Arslan, diğer maddeleri görüşmeden meclis oturumu kapattı. AKP'li Meclis üyesi Hüseyin Durusoy, salon çıkışında belediye başkanı Arslan ile tartışmaya devam etti. Diğer meclis üyeleri araya girdi, tarafları ayırarak tartışma sonlandı.

Yozgat Belediye Meclisi ikinci toplantısı bugün toplandı. Geçen hafta görüşülemeyen gündemdeki maddeler, görüşülüp onaylandı. Yetki konusu ise ocak ayı toplantısına bırakıldı. MHP ve AKP gurupları adına yapılan konuşmalarda, geçen hafta yaşanan gerginlik değerlendirildi, meclisin saygınlığına gölge düşürecek konulardan herkesin kaçınması istendi.

"YOZGAT BELEDİYESİ'NİN 53 MİLYON LİRA PERSONEL YÜKÜ VAR"

Gurup başkanlarının konuşmasının ardından bir değerlendirme yapan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediyenin 53 milyon lira personel yükünün olduğunun altı çizerek, şöyle konuştu:

"2019'da Yozgat Belediyesi'ni bıraktığımda bugünkü parayla 16 milyon lira personel yükü vardı. Bugün Yozgat Belediyesi'nin 53 milyon lira personel yükü var. 3 aydır da birtakım aksamalar var. Bunun üzerinden politika yapmaya gerek yok. Politika yapacaksak o zaman ben siyasi sebeplerle buraya doldurulmuş olan insanların hepsinin çıkışı ile ilgili bir şeyler yapmam lazım. Ama ben Yozgat'ın insanına böyle bir şey yapmak istemiyorum. Bugün geldiğimiz noktada gelen para İller Bankası'ndan 38-40 milyon lira, 53 milyon lira personel gideri var, 15 milyon lira ÇEDAŞ gideri var. Ne yapar 68 milyon. Daha kafadan aya başlarken 28 milyon lira açıkla başlıyoruz. Biz dengeyi kurmaya zaten uğraşıyoruz. Benim etrafımdaki herkesi belediyeye doldurmak gibi, her partilimi belediye doldurmak gibi bir amacım yok. Ben bu gemiyi yürütmek zorundayım."

AKP'li meclis üyesi, "Bir şekilde, her mecliste geçmiş dönem, geçmiş dönem, geçmiş dönem diyorsun, hakikaten artık yeter" diye tepki verdi.

Başkan Arslan da, "Şimdi şimdi kalkıp da masaya yumruk vurarak burada politika yapılırsa '20 gündür maaş ödemediniz' derse ben de bir şey söylemek zorundayım. Söylediğimde yanlış varsa gelin muhasebe kayıtlarına bakalım. Yozgat Belediyesi'nin asıl sorunu bugün aşırı personel külfetidir. Burada kimi suçlarsanız suçlayın. Benim dönemimde Yozgat Belediyesi'nin üzerine ilave bir personel külfeti gelmedi. Altından kalkamayacağımız bir külfet gelmedi. Benim amacım siyaset yapmak falan değil. Ama şimdi sen burada işçiye yönelik politika yapıyorsun. İşçi üzerinden beni vurmaya çalışıyorsun." diye yanıt verdi ve oturumu kapattı. AKP'li Meclis üyesi Hüseyin Durusoy, söz istedi, ancak 'oturumu kapattık' diyen, Arslan söz hakkı vermedi.

ÇIKIŞTA ARBEDE YAŞANDI

Meclis üyeleri salondan ayrılırken AK Partili üye Hüseyin Durusoy "Hep yalan söylüyor" şeklinde söylemde bulundu, Yeniden Refah Partili Yunus Erciyes buna karşılık "Hiç kimse başkana yalan söylüyor diyemez" diyerek tepki verdi. Erciyes sesini yükselmesi üzerine olaya diğer meclis üyeleri de dahil oldu, salon girişinde arbede yaşandı. Araya zabıta ve özel güvenlik personeli ile bazı meclis üyeleri girdi, tarafları ayırdı. Arbedenin ardından Belediye Başkanı Kazım Arslan da salondan ayrılıp, makama geçti.