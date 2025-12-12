Son Dakika | CHP ve AKP arasında TBMM'de arbede

TBMM Genel Kurulu'nda CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2026 bütçesi üzerine konuşması sırasında AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın Özkan'ın konuşmasında bağırmasına tepki göstermesi üzerine CHP milletvekilleri ve AKP milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı

TBMM Başkanvekili Celal Adan da kürsüde hatip varken herhangi bir grup başkanvekilinin milletvekiline laf atmasına "laf atmayın" diye müdahale etmekten utandığını söyledi

Konuşmaların ardından Usta, yerinden kalkarak CHP grubunun olduğu sıralara doğru yürüdü. Tartışma sırasında iki parti milletvekilleri arasında fiziksel müdahaleler de yaşandı