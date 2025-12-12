Son Dakika | CHP ve AKP arasında TBMM'de arbede
Yayınlanma:
Son dakika... TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve AKP arasındaki laf atma gerginliği fiziki müdahaleye dönüştü.
TBMM Genel Kurulu'nda CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2026 bütçesi üzerine konuşması sırasında AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın Özkan'ın konuşmasında bağırmasına tepki göstermesi üzerine CHP milletvekilleri ve AKP milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı
TBMM Başkanvekili Celal Adan da kürsüde hatip varken herhangi bir grup başkanvekilinin milletvekiline laf atmasına "laf atmayın" diye müdahale etmekten utandığını söyledi
Konuşmaların ardından Usta, yerinden kalkarak CHP grubunun olduğu sıralara doğru yürüdü. Tartışma sırasında iki parti milletvekilleri arasında fiziksel müdahaleler de yaşandı
Kaynak:ANKA Haber Ajansı