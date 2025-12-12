Son Dakika | CHP ve AKP arasında TBMM'de arbede

Yayınlanma:
Son dakika... TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve AKP arasındaki laf atma gerginliği fiziki müdahaleye dönüştü.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın 2026 bütçesi üzerine konuşması sırasında AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın Özkan'ın konuşmasında bağırmasına tepki göstermesi üzerine CHP milletvekilleri ve AKP milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı

TBMM Başkanvekili Celal Adan da kürsüde hatip varken herhangi bir grup başkanvekilinin milletvekiline laf atmasına "laf atmayın" diye müdahale etmekten utandığını söyledi

Konuşmaların ardından Usta, yerinden kalkarak CHP grubunun olduğu sıralara doğru yürüdü. Tartışma sırasında iki parti milletvekilleri arasında fiziksel müdahaleler de yaşandı

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
