Küçük çocuk bu görüntüleri unutabilir mi? Kucağında çocuğu olan kadını 3 kadın tekme tokat dövdü
Yayınlanma:
Bursa’da, kucağında çocuğu bulunan bir anne, yolda tartıştığı 3 kadın tarafından tekme tokat darbedildi. Olay anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 20 Eylül’de saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta kucağındaki çocuğuyla yürüyen anne ile karşılaştığı 3 kadın arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Kadınlar, kucağındaki çocuğu yere bırakan anneyi aralarına alıp darbetti.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI!
Küçük çocuk annesinin darbedildiği anları korkulu gözlerle izledi. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak:DHA