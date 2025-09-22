Küçük çocuk bu görüntüleri unutabilir mi? Kucağında çocuğu olan kadını 3 kadın tekme tokat dövdü

Bursa’da, kucağında çocuğu bulunan bir anne, yolda tartıştığı 3 kadın tarafından tekme tokat darbedildi. Olay anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Eylül’de saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta kucağındaki çocuğuyla yürüyen anne ile karşılaştığı 3 kadın arasında tartışma çıktı.

ocukk-1.jpg

Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokat kavgaya dönüştü. Kadınlar, kucağındaki çocuğu yere bırakan anneyi aralarına alıp darbetti.

cocukk-4.jpg

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI!

Küçük çocuk annesinin darbedildiği anları korkulu gözlerle izledi. O anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

ocukk-2.jpg

ocukk-3.jpg

Kaynak:DHA

