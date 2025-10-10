Küçücük yelkenlide 102 kişi: 1 kaçakçı gözaltına alındı

Küçücük yelkenlide 102 kişi: 1 kaçakçı gözaltına alındı
Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda teknedeki 102 kaçak göçmen ile olayla bağlantılı 4 kaçak göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen göçmen kaçakçılığında 104 kaçak göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı.

BODRUM AÇIKLARINDA OPERASYON

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 01.40 sıralarında Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekneyi tespit etti.

bodrumda-106-kacak-gocmen-ile-1-kacakci-957584-284388.jpg

Fan ve klima düzeneğinin arkasından 11 kaçak göçmen çıktıFan ve klima düzeneğinin arkasından 11 kaçak göçmen çıktı

BİR YELKENLİDE 102 KAÇAK GÖÇMEN

Harekete geçen ekipler, İtalya rotası üzerindeki yelkenli tekneyi durdurarak içerisindeki 22'si çocuk 102 kaçak göçmen ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısını emniyet ekiplerince yürütülen ortak operasyonla yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak:DHA

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Eski belediye başkanının orman talanına suçüstü
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Türkiye
Depremde 121 kişiye mezar olmuştu: Kolon kesen anaokulu sahibi hakkında kırmızı bülten
Depremde 121 kişiye mezar olmuştu: Kolon kesen anaokulu sahibi hakkında kırmızı bülten
Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni istendi
Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni istendi
Atla cinayet işlemeye gitti: Nal izi ele verdi
Atla cinayet işlemeye gitti: Nal izi ele verdi