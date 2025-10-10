Küçücük yelkenlide 102 kişi: 1 kaçakçı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen göçmen kaçakçılığında 104 kaçak göçmen ve 1 kaçakçı yakalandı.

BODRUM AÇIKLARINDA OPERASYON

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 01.40 sıralarında Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu yelkenli tekneyi tespit etti.

Fan ve klima düzeneğinin arkasından 11 kaçak göçmen çıktı

BİR YELKENLİDE 102 KAÇAK GÖÇMEN

Harekete geçen ekipler, İtalya rotası üzerindeki yelkenli tekneyi durdurarak içerisindeki 22'si çocuk 102 kaçak göçmen ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısını emniyet ekiplerince yürütülen ortak operasyonla yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.