Fan ve klima düzeneğinin arkasından 11 kaçak göçmen çıktı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de yürüttükleri rutin devriye ve kontrol faaliyetleri sırasında şüphelendikleri bir kamyoneti durdurma kararı aldı. Ekipler, durdurdukları araçta standart prosedürlerin ötesinde detaylı bir arama gerçekleştirdi.

FAN VE KLİMA DÜZENEĞİYLE KAMUFLE EDİLMİŞ BÖLME

Yapılan detaylı arama sırasında, kamyonetin kasa bölümünde ilk bakışta normal bir fan ve klima sistemi gibi görünen bir düzenek fark edildi. Ekiplerin dikkati sayesinde, bu düzeneğin aslında gizli bir bölmeyi kamufle etmek için kullanıldığı anlaşıldı. Gizli bölme açıldığında, insanlık dışı koşullarda seyahat ettirilen Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmenle karşılaşıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucunda, kamyonette bulunan ve göçmen kaçakçılığını organize ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Suçta kullanılan kamyonete de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 kaçak göçmen ve 4 FETÖ şüphelisi aynı evde yakalandı!

Gizli bölmede yakalanan 11 kaçak göçmen ise, sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemlerin yapılması için Şanlıurfa'da bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.