KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma:
KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturumu tamamlandı. 40 binden fazla adayın katıldığı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavlarının üçüncü oturumu bitti.

Toplam 127 bin 307 adayın başvurduğu KPSS Alan Bilgisi kapsamındaki sınavlar, 30 ilde 35 sınav merkezinde 345 bina, 4 bin 538 salonda yapıldı.

Bugün saat 10.15'te başlayan ve işletme, muhasebe, istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturum da tamamlandı.

kpss.webp

40 BİN 637 ADAY BAŞVURDU

40 bin 637 adayın başvurduğu üçüncü oturumda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi, cevaplamaları için 160 dakika süre verildi.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutuldu.

10 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları, 10 Ekim'de açıklanacak ve KPSS A Grubu sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

Kaynak:AA

