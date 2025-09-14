Deniz ulaşımına poyraz engeli

Deniz ulaşımına poyraz engeli
Yayınlanma:
Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatan poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

poyraz.jpg

Meteorolojiden gök gürültülü yağış uyarısı! Marmara için de uyarı yapıldıMeteorolojiden gök gürültülü yağış uyarısı! Marmara için de uyarı yapıldı

3 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ava çıkamadı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın 3 gün etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

poyraz2.jpg

Kaynak:AA

