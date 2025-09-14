Meteorolojiden gök gürültülü yağış uyarısı! Marmara için de uyarı yapıldı

Meteorolojiden gök gürültülü yağış uyarısı! Marmara için de uyarı yapıldı
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Eylül için hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda Artvin, Trabzon ve Rize'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Öte yandan Marmara bölgesinin güneybatısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR KALDIĞI YERDEN DEVAM

Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

mgmbugun.png

MARMARA İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI VERİLDİ

Öte yandan rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

