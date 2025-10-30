Korsan takside dehşet dolu anlar

İzmir’de trafikte endişe yaratan bir görüntünün ardındaki gerçek ortaya çıktı. Seyir halindeki bir otomobilde arka koltuktan başını camdan çıkarıp yardım isteyen bir kişinin görüntüleri bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş ve sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Polis ekipleri, videonun paylaşılmasının ardından harekete geçti. Yapılan incelemede aracın plakasını tespit eden ekipler, otomobilin sürücüsü H.D.’yi (35) kısa sürede gözaltına aldı.

Araştırmada, görüntüdeki kişinin 15 yaşındaki A.S.P. olduğu ve teyzesinin (22) yanında bulunduğu belirlendi.

ÜCRET KONUSUNDA TARTIŞMIŞLAR

Soruşturma sonucu olayın kaçırılma değil, “korsan taksi” tartışması olduğu anlaşıldı. A.S.P. ve teyzesi B.T.’nin, H.D.’nin işlettiği korsan taksiye binerek yolculuk ettiği, ücret konusunda yaşanan tartışma üzerine genç kızın panikle bağırdığı tespit edildi.

Korsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattı

Taksi sürücüsü, uyardığı korsan taksi sürücüsü tarafından darbedildi

PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücü H.D.’ye korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira idari para cezası kesilirken, aracı 60 gün trafikten men edildi. Korsan taksiyi kullanan A.S.P. ve teyzesine de 3 bin 84’er lira para cezası uygulandı.