Korkutan yangında ev kullanılmaz hale geldi!

Yayınlanma:
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi Tata Ahmet Sokak'taki apartmanın 3’üncü katında, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

canakkale-1.jpg

Alışveriş merkezinde yangın! Ulaşım tek şeritten sağlanıyorAlışveriş merkezinde yangın! Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Boş olduğu öğrenilen ev kullanılamaz hale geldi.

anakkale-2.jpg

Kaynak:DHA

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Türkiye
Kız yurdunda öğrencilerin çamaşırlarını karıştırıp yataklarına prezervatif bıraktılar
Kız yurdunda öğrencilerin çamaşırlarını karıştırıp yataklarına prezervatif bıraktılar
CHP kayyum Gürsel Tekin'in yanındaki Özgür Çelik'i ihraç kararı aldı
CHP kayyum Gürsel Tekin'in yanındaki Özgür Çelik'i ihraç kararı aldı
Son dakika | CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan üçüncü başvuru da reddedildi
Son dakika | CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için yapılan üçüncü başvuru da reddedildi