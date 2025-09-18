Korkutan yangında ev kullanılmaz hale geldi!
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın 3’üncü katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi Tata Ahmet Sokak'taki apartmanın 3’üncü katında, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI!
Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Boş olduğu öğrenilen ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak:DHA
