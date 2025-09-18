Alışveriş merkezinde yangın! Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Alışveriş merkezinde yangın! Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki hırdavat ve yapı malzemeleri satılan alışveriş merkezinin depo kısmında, sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR!

Yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, alışveriş merkezinin yakınından geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşım tedbir amaçlı tek şeritten sağlanıyor.

Yangın nedeniyle alışveriş merkezinden yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından da görüldü. Yangın anları ve ekiplerin müdahalesi dronla görüntülendi.

Kaynak:DHA

