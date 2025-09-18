Alışveriş merkezinde yangın! Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki hırdavat ve yapı malzemeleri satılan alışveriş merkezinin depo kısmında, sabah saatlerinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR!

Yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, alışveriş merkezinin yakınından geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda ise ulaşım tedbir amaçlı tek şeritten sağlanıyor.

Yangın nedeniyle alışveriş merkezinden yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından da görüldü. Yangın anları ve ekiplerin müdahalesi dronla görüntülendi.