Buğday tarlasında yangın: Faciadan dönüldü

Yayınlanma:
Edirne’nin Keşan ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, ormana sıçramadan 2 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, saat 19.50 sıralarında Mecidiye köyü Adalık mevkisinde meydana geldi. Köydeki biçilmiş buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylüler de traktörleriyle tarlaları sürerek yangının ilerlemesini engelledi.

Buğday tarlasında yangın!Buğday tarlasında yangın!

Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu ormana sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.

Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
Türkiye
Son Dakika| Yeni Diyanet İşleri Başkanı belli oldu: Ali Erbaş dönemi resmen bitti
Son Dakika| Yeni Diyanet İşleri Başkanı belli oldu
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Bismil’de ATV kazası: Baba öldü, iki oğlu yaralandı
Bismil’de ATV kazası: Baba öldü, iki oğlu yaralandı