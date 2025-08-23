Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, traktöre bağlı römorkun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olay, Bozan Mahallesi Şereflikoçhisar Tuz Gölü yolunda saat 12.00 civarında yaşandı. Şeref K. (63) yönetimindeki 42 NT 975 plakalı traktöre bağlı römork, seyir halindeyken aniden yerinden ayrılarak şarampole devrildi.

Römorkta yolcu olarak bulunan Yakup D. (51), Serpil D. (46) ve 5 yaşındaki S.D. yaralanırken, Cemile Dalfidan (63) olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri, yaralıları hızla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Dalfidan’ın cesedi morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.