Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Konya’nın Kulu ilçesinde traktöre bağlı römorkun devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, traktöre bağlı römorkun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Olay, Bozan Mahallesi Şereflikoçhisar Tuz Gölü yolunda saat 12.00 civarında yaşandı. Şeref K. (63) yönetimindeki 42 NT 975 plakalı traktöre bağlı römork, seyir halindeyken aniden yerinden ayrılarak şarampole devrildi.

Römorkta yolcu olarak bulunan Yakup D. (51), Serpil D. (46) ve 5 yaşındaki S.D. yaralanırken, Cemile Dalfidan (63) olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri, yaralıları hızla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Dalfidan’ın cesedi morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı