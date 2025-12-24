Konya'da 'şivlilik' coşkusu! Dilek fenerleri gökyüzünü kapladı

Konya'da, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili'nin gelmesi nedeniyle yüzyıllardır 'şivlilik' adı verilen gelenek devam ettiriliyor.

Gelenek nedeniyle hava kararınca yüzlerce vatandaş dilek feneri uçurdu, ateş yakılıp üstünden atlandı.

ÜÇ AYLAR VE REGAİP KANDİLİ NEDENİYLE

İslam inancına göre Hicri takvimde, mukaddes ay olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları başladı.

Gelenek kapsamında vatandaşlar tüm gün havanının kararmasını bekledi ve hava kararınca kent genelinde dilek fenerleri uçuruldu.

DİLEK FENERLERİ GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Kadın, erkek, genç, yaşlı çocuk demeden vatandaşların katıldığı etkinliklerde sokaklarda, parklarda ateş yakılıp üstünden atlandı.

Gökyüzüne bırakılan dilek fenerleri renkli görüntüler oluşturdu.

Yarın sabah ise çocuklar, manilerle kapı kapı dolaşıp, evlerden çikolata ve şekerleme gibi hediye ve yiyecek (şivlilik) toplayacak.