Konya’da korkunç olay! Yol kenarında bulundu

Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, saat 09.30 sıralarında belediyeye ait park ve bahçeler biriminde çalışan bir işçi, mahalledeki tarlalara giden yolun kenarında bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığını fark etti. Bunun üzerine işçi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, adının Yaşar Taşdelenoğlu olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda Taşdelenoğlu'nun vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmadı. Aynı mahallede ikamet ettiği belirlenen Taşdelenoğlu'nun, akşam evden çıktığı ve geri dönmediği öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELİRLENECEK!

Yaşar Taşdelenoğlu’nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaşdelenoğlu’nun kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.