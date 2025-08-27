Konya'da hekim skandalına Asu Kaya'dan sert tepki!

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde yaşanan skandala ilişkin tepkiler çığ gibi büyüyor.

Hastanede bir hekim gelen kadın hastanın kıyafetini açık bularak onu muayene etmeyi reddetti. Hekim, kadını 'teşhirci' olmakla suçladı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, hekimin muayene için odasına gelen kadına kıyafeti nedeniyle takındığı tavıra sert tepki gösterdi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"Kadını cinsel obje olarak gören gerici zihniyet bu kez Konya’da ortaya çıktı. Üstelik bir devlet hastanesinde! Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli hekim, muayene için odasına gelen genç bir kadını 'teşhircilik'le suçlamış ve odasından kovmaya kalkmıştır! Oysa bu kişi, daha önce 13 yaşındaki çocukların evliliğini savunan açıklamalarda bulunmuş, buna rağmen Meram Devlet Hastanesi’nde görevine devam etmesine izin verilmiştir. Bu, iktidarın kadın düşmanlığını cesaretlendirdiğinin açık göstergesidir."

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUDUR"

Bir hekimin kişiyi kıyafeti nedeniyle sağlık hakkından ve kamu hizmetinden mahrum bırakmasının yalnızca gericilik değil, bunun aynı zamanda Hipokrat yemininin hiçe sayılması olduğunu söyleyen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: