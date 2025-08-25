Konya'da amca ve 11 yaşındaki yeğenine silahlı saldırı

Konya'da amca ve 11 yaşındaki yeğenine silahlı saldırı
Yayınlanma:
Konya'da Muhammet Koçyiğit (33) isimli bir kişi, 11 yaşındaki yeğeni Servet Koçyiğit ile birlikte araca binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda amca ve yeğeni hayatlarını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki yeğeni Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateşte Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı.

AMCA VE YEĞENİ SALDIRIDA ÖLDÜ

Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

