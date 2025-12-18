Konya'da 3 yaşındaki kızını öldüren anneye müebbet!

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sevda K. ve taraf avukatları katıldı. Daha önce verilen mahkumiyet kararı, Konya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun detaylandırılması gerektiği gerekçesiyle bozulmuştu. Yeniden yapılan yargılama sürecinde alınan raporlar sonucunda, sanığın suç tarihinde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

"İYİ HAL" İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve raporlar doğrultusunda sanık Sevda K.'yi "altsoyu kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak heyet, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarını değerlendirerek "iyi hal" indirimi uyguladı ve cezayı müebbet hapse düşürdü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Korkunç olay, 25 Mart 2023 tarihinde Konya'nın Sarayönü ilçesinde meydana gelmişti. 35 yaşındaki Sevda K., 3 yaşındaki öz kızını bıçaklayarak hayatına son vermiş, ardından kendisine de zarar vermişti. Olayın ardından tutuklanan zanlı hakkında açılan kamu davası, yargı süreçlerinin ardından bugün verilen kararla sonuçlanmış oldu.