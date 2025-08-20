Kontrolünü kaybedip TIR'ın altına girdi: 1 kişi feci şekilde can verdi

İstanbul Büyükçekmece’de seyir halindeki otomobil, park halindeki TIR'a çarptı.

Saat 00.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada caddede ilerleyen Emre Vural'ın kullandığı 34 ANP 057 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirince park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı.

TIR'IN DORSESİNİN ALTINA GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Otomobilde sıkışan biri yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılardan İlayda Albayrak'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan diğer 4 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İlayda Albayrak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.