Kontrolünü kaybedip TIR'ın altına girdi: 1 kişi feci şekilde can verdi

Kontrolünü kaybedip TIR'ın altına girdi: 1 kişi feci şekilde can verdi
Yayınlanma:
Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilin park halindeki TIR'a çarpması sonucu otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükçekmece’de seyir halindeki otomobil, park halindeki TIR'a çarptı.

Saat 00.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi Yiğittürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada caddede ilerleyen Emre Vural'ın kullandığı 34 ANP 057 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirince park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı.

istanbul-buyukcekmecede-otomobil-park-872829-259247-1.jpg

TIR'IN DORSESİNİN ALTINA GİRDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

istanbul-buyukcekmecede-otomobil-park-872828-259247.jpg

4 KİŞİ SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Otomobilde sıkışan biri yabancı uyruklu olduğu belirtilen 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılardan İlayda Albayrak'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan diğer 4 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İlayda Albayrak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı