Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: Zincirleme kazada ölü ve yaralılar var

Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri’nde, saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsü Fadime Şimşek Göze'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobili hareket halinde bulunan 30 yaşındaki A.D. kontrolündeki hafif ticari araca çarptı. Arkasından gelen Y.M. kontrolündeki minibüs de duramadı ve hafif ticari araca çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda otomobil ve hafif ticari aracın sürücüleri ile hafif ticari araçta yolcu olan Ş.N.D. (30), Ö.G.D. (6) ve M.B.D. (2) yaralanırken minibüsün sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralanan kişiler, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune hastanelerine kaldırılırken yaralılardan otomobilin sürücüsü Fadime Şimşek Göze, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.