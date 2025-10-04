Feci kazanın kurbanı öğretmen son yolculuğuna uğurlandı! Sadece kırmızı ışıkta bekliyordu...

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde yaşandı. Meram Mehmet Akif Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmeni olduğu öğrenilen, evli ve 2 çocuk babası Mevlüt Külcü (40), kullandığı 42 BT 341 plakalı otomobiliyle trafik ışıklarında bekliyordu. Bu sırada, İsmail Andaç'ın (41) yönetimindeki 42 ATT 900 plakalı otomobil, Külcü'nün aracına arkadan büyük bir hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Mevlüt Külcü'nün otomobili, refüjdeki aydınlatma direkleri ve bir ağaca çarparak ikiye bölündü. İsmail Andaç'ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metre ilerideki bir elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazanın dehşet anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yol savaş alanına döndü: Feci kazada 2 kişi olay yerinde öldü

ÖĞRETMEN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracının içinde sıkışan öğretmen Mevlüt Külcü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü İsmail Andaç ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Andaç, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mevlüt Külcü'nün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

MESLEKTAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Otopsi işlemleri tamamlanan kimya öğretmeni Mevlüt Külcü için bugün memleketi Ilgın ilçesindeki Pir Hüseyin Bey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Külcü'nün ailesi, yakınları, görev yaptığı okuldan meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Külcü'nün naaşı, Ulu Mezarlık'ta dualarla defnedildi.

Kazada yaralanan diğer sürücü İsmail Andaç'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve bu nedenle henüz ifadesinin alınamadığı öğrenildi.