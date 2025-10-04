Feci kazanın kurbanı öğretmen son yolculuğuna uğurlandı! Sadece kırmızı ışıkta bekliyordu...

Yayınlanma:
Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobiline başka bir aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada hayatını kaybeden kimya öğretmeni Mevlüt Külcü, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi'nde yaşandı. Meram Mehmet Akif Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmeni olduğu öğrenilen, evli ve 2 çocuk babası Mevlüt Külcü (40), kullandığı 42 BT 341 plakalı otomobiliyle trafik ışıklarında bekliyordu. Bu sırada, İsmail Andaç'ın (41) yönetimindeki 42 ATT 900 plakalı otomobil, Külcü'nün aracına arkadan büyük bir hızla çarptı.

konyada-otomobilin-carpmasi-ile-ikiye-b-946954-281238.jpg

Çarpmanın etkisiyle savrulan Mevlüt Külcü'nün otomobili, refüjdeki aydınlatma direkleri ve bir ağaca çarparak ikiye bölündü. İsmail Andaç'ın kullandığı otomobil ise kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metre ilerideki bir elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazanın dehşet anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yol savaş alanına döndü: Feci kazada 2 kişi olay yerinde öldüYol savaş alanına döndü: Feci kazada 2 kişi olay yerinde öldü

konyada-otomobilin-carpmasi-ile-ikiye-b-946951-281238.jpg

ÖĞRETMEN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracının içinde sıkışan öğretmen Mevlüt Külcü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü İsmail Andaç ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Andaç, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mevlüt Külcü'nün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

konyada-otomobilin-carpmasi-ile-ikiye-b-946952-281238.jpg

MESLEKTAŞLARI VE ÖĞRENCİLERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Otopsi işlemleri tamamlanan kimya öğretmeni Mevlüt Külcü için bugün memleketi Ilgın ilçesindeki Pir Hüseyin Bey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Külcü'nün ailesi, yakınları, görev yaptığı okuldan meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Külcü'nün naaşı, Ulu Mezarlık'ta dualarla defnedildi.

konyada-otomobilin-carpmasi-ile-ikiye-b-946959-281238.jpg

Kazada yaralanan diğer sürücü İsmail Andaç'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve bu nedenle henüz ifadesinin alınamadığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu