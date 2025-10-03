Yol savaş alanına döndü: Feci kazada 2 kişi olay yerinde öldü

Yol savaş alanına döndü: Feci kazada 2 kişi olay yerinde öldü
Yayınlanma:
Isparta'da bir TIR ile iki otomobilin karıştığı feci trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybeden kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Feci kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolunun 9’uncu kilometresinde, Keçiborlu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen iki otomobil ile bir TIR, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, yol savaş alanına döndü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı.

2-otomobil-ile-tir-carpisti-2-olu-3-ya-945728-280880.jpg

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, araçlarda bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan diğer 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için yetkililer tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme yürütüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Meteorolojden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Meteorolojden pazar planı yapan İstanbullulara kara haber!
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!