Yol savaş alanına döndü: Feci kazada 2 kişi olay yerinde öldü

Feci kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolunun 9’uncu kilometresinde, Keçiborlu ilçesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen iki otomobil ile bir TIR, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, yol savaş alanına döndü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, araçlarda bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan diğer 3 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için yetkililer tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi. Jandarma ve polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme yürütüyor.