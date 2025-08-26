Komşusunun köpeğini tabancayla vurarak öldürdü

Komşusunun köpeğini tabancayla vurarak öldürdü
Yayınlanma:
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir esnaf, köpeğiyle kavga eden komşusunun köpeğini tabancayla vurarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde geçen hafta cumartesi günü yaşanan olayda, Lütfü S. isimli esnaf, kendi köpeğiyle kavga eden komşusuna ait Zeus adlı köpeği tabancayla vurarak öldürdü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Lütfü S.'nin Zeus'un kulübesine doğru yaklaştığı, tabancayla tek el ateş ettiği ve ardından bölgeden uzaklaştığı görüldü.

TUTUKLANDI

Olayın ardından köpeğin sahibi şikâyette bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Lütfü S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

