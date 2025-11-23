Komşusunu vurduktan sonra yakalandı: Bir talihsizlik olmuş

Erzurum'un Aziziye ilçesinde aralarında çıkan tartışamda komuşu Emre G.'yi silahla vurarak yaralayan Selçuk K., evinde otururken yakalandı.

38 yaşındaki şüpheli, kendisini görüntüleyen gazeteciye olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Bir talihszilik olmuş" dedi.

TARTIŞTIĞI KOMŞSUNU SİLAHLA YARALADI

Akşam saatlerinde Selçuklu Mahallesi'nde Selçuk K., henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği komşusu Emre G.’ye tabancayla ateş açtı.

Bacağına isabet eden kurşun ve başından darp sonucu yaralanan Emre G., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BİR TALİHSİZLİK OLMUŞ"

Olayın ardından evine geçen Selçuk K., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kendisini görüntüleyen gazeteciye, “Benim olayla alakam yok, böyle bir talihsizlik olmuş. Evde oturuyordum kapı çaldı, 'polis' dediler açtım. Ben yapmadım suçsuzum” dedi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yaralamada kullanıldığı değerlendirilen tabancayı buldu.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden Emre G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.