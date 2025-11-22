Kartal’da lisede iki öğrenci arasındaki şakalaşma ölümle bitti

Kartal’da lisede iki öğrenci arasındaki şakalaşma ölümle bitti
Yayınlanma:
İstanbul Kartal’da bir lisede meydana gelen kavga sonucu ağır yaralanan öğrenci İ.M.K., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan diğer öğrenci H.H.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hazin olay, 20 Kasım Perşembe günü Kartal’daki bir lisede yaşandı. Aynı sınıfta okuyan 16 yaşındaki İ.M.K. ve H.H.A. arasında iddiaya göre önce şakalaşma başladı. Ancak şakalaşmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İ.M.K.’ya yumruk attı.

Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen İ.M.K. başını zemine çarparak baygınlık geçirdi. Okula çağrılan sağlık ekipleri yaralı öğrenciyi ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürdü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan öğrenci, verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Mezuniyet sevinci faciayla bitti: 17 yaşındaki Ela hayatını kaybettiMezuniyet sevinci faciayla bitti: 17 yaşındaki Ela hayatını kaybetti

Olaydan sonra gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Yaşam
Yasa dışı bahis reklamı yapanlara karşı harekete geçildi
Yasa dışı bahis reklamı yapanlara karşı harekete geçildi
Telefonlarımızı %100 şarj etmeli miyiz? İşte uzmanlar ne diyor?
Telefonlarımızı %100 şarj etmeli miyiz? İşte uzmanlar ne diyor?