Kartal’da lisede iki öğrenci arasındaki şakalaşma ölümle bitti

Hazin olay, 20 Kasım Perşembe günü Kartal’daki bir lisede yaşandı. Aynı sınıfta okuyan 16 yaşındaki İ.M.K. ve H.H.A. arasında iddiaya göre önce şakalaşma başladı. Ancak şakalaşmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İ.M.K.’ya yumruk attı.

Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen İ.M.K. başını zemine çarparak baygınlık geçirdi. Okula çağrılan sağlık ekipleri yaralı öğrenciyi ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürdü. Yoğun bakımda tedavi altına alınan öğrenci, verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.