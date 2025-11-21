Mezuniyet sevinci faciayla bitti: 17 yaşındaki Ela hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Şükran Ela Özseven, mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Akşam saat 20.00 sıralarında Antalya- Alanya kara yolunda meydana gelen acı kazada, Serik Atatürk Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri mezuniyet öncesi okul idaresinin koordinesinde toplu şekilde servis araçlarıyla il merkezine giderek mezuniyet fotoğrafları çektirdi.

İddiaya göre, öğrenicilerden Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük Yukarıkocayatak kavşağında servisten inmek istedi.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Buradan yolun karşısına geçmek isteyen Özseven ve Başbüyük'e, O.D.'nin kullandığı 07 VD 288 plakalı otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan Şükran Ela Özseven, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Nadya Başbüyük ise yola savruldu.

17 YAŞINDAKİ ELA YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özseven’in yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Ağır yaralanan Başbüyük ise ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Özseven’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

1 ÖĞRENCİ AĞIR YARALANDI

Tedavisi süren Başbüyük’ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Şükran Ela Özseven ve Nadya Başbüyük'ün kazadan önce çektirdikleri mezuniyet fotoğrafı da ortaya çıktı.

Otomobil sürücüsü O.D.’yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.