Komşusunu sokak ortasında vurdu: Beni dövmüştü gururum incindi

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde, 12 Aralık günü saat 11.00’da meydana gelen olayda, Ahmet Y., daha önce kendisini darbeden komşusu Bülent H. ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Ahmet Y., belinden çıkardığı tabancayla Bülent H.’ye defalarca ateş etti ve olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından ve bacaklarından yaralanan Bülent H., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

“BENİ DAHA ÖNCE DÖVMÜŞTÜ, GURURUM İNCİNDİ”

Olaya ilişkin çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Y.'yi olay yerine yakın bir sokakta kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Emniyete götürülen Ahmet Y., verdiği ifadede "Beni daha önce dövmüştü. Gururum incindi. Sokakta görünce tartıştık ve ateş ettim" ifadelerini kullandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Bülent H.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.