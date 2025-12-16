Adana’da korkunç olay! Sevgilisinin eski erkek arkadaşını defalarca bıçaklayarak katletti

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi Uçak Caddesi’nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Murat İnanmaz, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Yasemin S.’yi, iddiaya göre, cep telefonuyla sürekli arayarak, rahatsız etmeye başladı. Yasemin S. durumu yeni sevgilisine anlatırken sevgilisi Abdülkadir Bülbül, İnanmaz ile görüşmek istedi. Bunun üzerine Yasemin S., eski sevgilisini attığı konuma çağırdı.

Olayın yaşandığı gün belirtilen konuma giden İnanmaz, Yasemin S. ile Abdülkadir Bülbül’ün kendisini beklediğini gördü. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce Bülbül, İnanmaz’ı 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü ve kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI!

Olaya ilişkin çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceledi ve şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, Bülbül ile Yasemin S.’nin, arkadaşları Sezercan Ç.’nin (18) Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki apartman dairesinde saklandığını tespit ederken apartmana operasyon düzenledi.

Bülbül, 5’inci kattaki dairenin balkonundan sarkarak alt kata geçerek kaçmak istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri Bülbül ile Yasemin S. ve Sezercan Ç.’yi yakaladı. Şüphelinin alt kattaki balkona atlayarak kaçmaya çalıştığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Emniyete götürülen şüphelilerden Abdülkadir Bülbül, ifadesinde, “Niyetim öldürmek değil, konuşmaktı. Bir anlık sinirle saldırdım. Pişmanım” ifadelerini kullandı. Yasemin S. ise “Murat beni sürekli telefonla arayarak rahatsız ediyordu. Sevgilim durumu öğrenince konuşmak istedim. Murat’ı çağırdım ve kavga çıktı” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir Bülbül, Yasemin S. ve Sezercan Ç., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.