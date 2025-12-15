Kendisinden kaçan eşini eve dönmeye ikna etmek için tüfekle dehşet saçtı: Gözaltına alındı ama...

Türkiye'de cinayete kurban giden kadınların çoğu, tanıdıkları erkekler tarafından katlediliyor. Kadına şiddet olaylarına ve kadın cinayetlerine tepki gösteren kadın örgütleri, yetkililerden ülkenin kanayan yarası halene gelen bu duruma bir çözüm bulmalarını isterken, genellikle tepkilerini ortaya koymak isteyen kadınlar polis ekipleri tarafından engelleniyor.

Gaziantep'te kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle vurarak katletti

Bir cinayete teşebbüs olayı da Kayseri Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta, saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

EVİ TERK EDEN EŞİNİ İKNA ETMEK İÇİN (!) TÜFEKLE TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇTI!

Meydana gelen olay nedeniyle şiddet eğilimi olduğu düşünülen D.U. isimli erkek, kendisinden ayrılmak isteyen ve bu nedenle evi tek eden eşini, eve dönmeye ikna etmek için dehşet verici bir yola başvurdu.

Saldırgan şahıs, eline tüfek alarak oturduğu apartmanın önünde etrafa rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI AMA...

Polis ekiplerinin çabası sonrası D.U. ikna edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, gerçekleştirdiği eylem karşısında tutuklanıp tutuklanmayacağı merak ediliyor.