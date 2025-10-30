Komşuların tartışması cinayetle sonlandı
Ankara’nın Altındağ ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.
Ankara'da komşusu ile tartışan kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Zanlı F.K., Emniyet ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara'da tartıştığı komşusunu tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı.
TARTIŞMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde H.M.A. ile aynı apartmanda oturan komşusu F.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KAVGA ETTİĞİ KOMŞUSUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ
Kavgaya dönüşen olayda F.K.'nin tabancayla vurduğu H.M.A. olay yerinde hayatını kaybetti.
CİNAYET ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
