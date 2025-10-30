Komşuların tartışması cinayetle sonlandı

Ankara'da komşusu ile tartışan kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Zanlı F.K., Emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara'da tartıştığı komşusunu tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

TARTIŞMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde H.M.A. ile aynı apartmanda oturan komşusu F.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Maltepe'de dehşet! Trafikte tartıştığı sürücüyü aracıyla çarparak öldürdü

KAVGA ETTİĞİ KOMŞUSUNU TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Kavgaya dönüşen olayda F.K.'nin tabancayla vurduğu H.M.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü!

CİNAYET ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.