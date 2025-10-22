Maltepe'de dehşet! Trafikte tartıştığı sürücüyü aracıyla çarparak öldürdü

Yayınlanma:
Maltepe'de Batuhan E. (27), trafikte tartıştığı Baran İren (27)'e aracıyla çarptı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Baran İren hayatını kaybederken, Batuhan E. gözaltına alındı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansırken şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Olay, dün gece saat 02.40 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batuhan E. ile Baran İren arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Trafikte tartıştığı kuryeye bilerek çarpıp yaralayan sürücü tutuklandıTrafikte tartıştığı kuryeye bilerek çarpıp yaralayan sürücü tutuklandı

ARACIYLA ÇARPIP 3 METRE SÜRÜKLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan E., 01 AEM 120 plakalı otomobili Baran İ.'nin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen İren, kaldırım taşı ile araç arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı ağır yaralı Baran İren hayatını kaybetti. Olayın ardından park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücü B.E., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kasten öldürme' suçundan soruşturma başlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan Batuhan E., tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

KAZA ANI KAMERADA

Olay anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün birkaç kez ileri geri manevra yaptığı, bu sırada yolda yürüyen Baran İren'in araca doğru geldiği, sürücünün de üzerine sürerek çarpması sonucu İren'in yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Türkiye
Avukatların terör bürosuna girişine kısıtlama
Avukatların terör bürosuna girişine kısıtlama
Bursa’da dehşet! Bebek bahçedeki ateşin üstüne düştü
Bursa’da dehşet! Bebek bahçedeki ateşin üstüne düştü
Otobüs şoföründen şehit babasına hadsiz ifadeler!
Otobüs şoföründen şehit babasına hadsiz ifadeler!