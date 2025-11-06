Komisyon üyelerini Sırrı Süreyya Önder örneği korkuttu: Yasal güvence talebi

Bahçeli tarafından başlatılan ve sonra Erdoğan tarafından da sahiplenilen İmralı Süreci'nde en kritik virajlardan birisi ile Türkiye karşı karşıya. PKK'nın önce kendini feshettiğini açıklaması ve sonrasında Türkiye'den çekildiğini açıklamasının ardından gözler 'geçiş süreci' kapsamında çıkarılacak yasalara çevrildi.

KOMİSYON İMRALI'YA GİTSİN TALEBİ

Meclis'te kurulan komisyonun Meclis'e yasa önerileri yapması bekleniyor. Komisyonun başından bu yana DEM Parti ya Öcalan'ın komisyonda konuşma yapması/dinlenilmesini ya da komisyondan bir heyetin İmralı'ya gitmesini talep ediyor.

Bu talep son dönemde cevap buldu. İmralı heyetinin Erdoğan ile Külliyede yaptığı son görüşmeden İmralı'ya gidilmesine yeşil ışık yakılmıştı. Ardından Bahçeli son grup toplantısında İmralı'ya gidilmesinde çekinilecek bir şey olmadığını ve MHP'nin bu heyette yer almasına hazır olduğunu söylemişti.

Dün AKP grup toplantısının ardından Bahçeli'nin bu çıkışı Erdoğan'a da soruldu ancak Erdoğan bu soruyu yanıtsız bırakıp gitti.

Son dakika | Erdoğan'a İmralı ve Demirtaş soruldu! Sadece birine cevap verdi

KULİS: VEKİLLERİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER ÖRNEĞİ ÇEKİNDİRİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre komisyon üyelerini Sırrı Süreyya Önder'e zamanında yapılanlar çekindirdi. Meclis kulislerinde İmralı'ya gidilebileceği, ancak bunun sonraki zamanlarda bir soruşturmaya neden olmaması için yasal güvence istedikleri ifade ediliyor.

Komisyon üyelerinin, "Sırrı Süreyya Önder o dönemde de İmralı heyetindeydi. Kandil’de çekildiği fotoğraflar delil sayıldı ve cezaevine girdi" dediği aktarıldı.

ÖNDER'E NE OLMUŞTU?

Önceki açılım sürecinde Sırrı Süreyya Önder'in hükümetin bilgisi dahilinde süreç için Kandil'e gittiği, ancak orada çekilen fotoğraflar nedeni ile 'Örgüt üyesi olmak', 'örgüt propagandası yapmak' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' iddialarıyla suçlanmıştı.