Komisyon toplantısı bugün de sürüyor: Cumartesi ve Barış anneleri dinlenecek
Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının ardından Meclis’te kurulan komisyonun bugünkü toplantısında Cumartesi ve Barış Anneleri dinlenecek. Toplantı öncesinde İYİ Parti’nin DEM Parti'ye ilişkin iddiaları krize yol açarken DEM Parti, iddialara yanıt verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, dün yapılan oturumun ardından bugün de devam edecek. Toplantılarda, siyasi partilerin belirlediği komisyon üyelerinin dinlemek istediği kurumlar ve isimler komisyonda söz alırken geçtiğimiz gün şehit yakınları ve gazilerin dinlenmesinin ardından bugün Cumartesi ve Barış Anneleri dinlenecek.

Ekol TV muhabiri Kemal Akagündüz'ün aktardığına göre, şehit yakınları ve gaziler komisyona gelerek milletvekillerini bilgilendirmiş, ayrıca Aile Bakanı da bir sunum gerçekleştirmişti. Komisyonun bugün düzenlenecek 5. toplantısında ise farklı konuklar ağırlanacak.

KOMİSYONUN GÜNDEMİ NE OLACAK?

Komisyonun bugünkü konukları arasında Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri'nin yanı sıra İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı'nın temsilcileri yer alıyor. Söz konusu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, saat 14.00'te başlayacak olan toplantıda milletvekillerine bilgi verecek. Siz konbusu toplantıya yine 51 milletvekilinin katılacağı bilinirken toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

İYİ PARTİ VE DEM PARTİ ARASINDA KRİZ!

Milli Dayanışma Komisyonu’nda, komisyona üye vermeyen İYİ Parti’nin kendisine düşen 3 kontenjanı AKP, CHP ve DEM Parti'ye dağıtılmıştı. İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DEM Parti'nin komisyondan bazı talepleri olduğunu ileri sürdü. Arslan, 7 maddelik paylaşımında DEM Parti'nin "Kürtlere özerklik verilsin, Türk milleti yerine etnik kökenler anayasada belirtilsin, Kürtçe resmi dil olsun" gibi talepleri olduğunu öne sürdü.

komisyon2.jpg

DEM PARTİ’DEN TEPKİ GELDİ!

İYİ Parti'nin söz konusu paylaşımına DEM Parti'den tepki gelirken partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, paylaşılan talep listesinin uydurma olduğu ifade edilirken "DEM Parti olarak barıştan, eşitlikten, adaletten yana olan her adımın arkasında durmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden de bir açıklama yapılırken “Komisyonun gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak yalan ve iftira yoluyla terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur” denildi.

GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRECEK

Yaşanan tartışmaların ardından, DEM Parti bugün saat 12.00'de bir basın açıklaması yapacağını duyurdu. Partinin temsilcisi Gülistan Kılıç Koçyiğit'in mecliste yapacağı bu toplantıda, yaşanan tartışmanın gündeme gelebileceği konuşulurken saat 14.00'teki komisyon toplantısında da bu konunun tartışmaya sebep olabileceği kaydediliyor. Komisyon, bugün beşinci kez toplanarak bazı vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinleyecek.

İktidarın önde gelen kalemi Beyaz Toros eylemini anlattıİktidarın önde gelen kalemi Beyaz Toros eylemini anlattı

Yüksel Arslan komisyondan özerklik istendiğini iddia etti: DEM Parti'den iddialara yanıt geldiYüksel Arslan komisyondan özerklik istendiğini iddia etti: DEM Parti'den iddialara yanıt geldi

Kaynak:Ekol TV

