Kolu kopan madenci Ankara'ya sevk edildi
Zonguldak'ta özel bir maden ocağında çalışan madenci 44 yaşındaki Yiğit Yılmaz’ın (44) kömür bandına sıkışan kolu koptu. Yılmaz, kolunun yeniden dikilmesi için Ankara’ya sevk edildi.
Olay, gece saatlerinde, Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan Yiğit Yılmaz, sol kolunu kömür bandına kaptırdı. Mesai arkadaşlarının ilk müdahalede bulunduğu Yılmaz’ın kolu, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sivas'ta demir madeni ocağında göçük! Şantiye müdürü göçük altında kaldı
ANKARA'DA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yılmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yılmaz, kopan kolunun yerine dikilmesi için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Madencinin Ankara’daki tedavisi sürdüğü öğrenildi.