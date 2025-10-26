Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu: Piyasa değeri dudak uçuklattı!

Kocaeli'de kaçak sigara operasyonu: Piyasa değeri dudak uçuklattı!
Yayınlanma:
Kocaeli’de polis tarafından düzenlenen operasyonda bir TIR’da piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 49 bin 750 paket kaçak sigara ile 1 kilo 8 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen oranın, son 5 yılda kentte tek seferde yakalanan en yüksek kaçak sigara miktarı olduğu belirtildi.

Hakkari sınırında büyük kaçakçılık operasyonu: 36 kilogram altın ele geçirildiHakkari sınırında büyük kaçakçılık operasyonu: 36 kilogram altın ele geçirildi

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON LİRA

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit ilçesinde bir TIR durduruldu. TIR’ın sürücü kabini ve dorsesinde yapılan aramada; piyasa değeri 4 milyon TL olan 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 1 kilo 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara, son 5 yıl içerisinde, Kocaeli’de tek seferde yakalanan en yüksek kaçak sigara miktarı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

