Hakkari sınırında büyük kaçakçılık operasyonu: 36 kilogram altın ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü vurgulandı. Yapılan bu faaliyetler kapsamında, son olarak Hakkari hudut hattında icra edilen bir arama-tarama sırasında kaçakçılık girişiminin tespit edildiği belirtildi.

36 KİLO SARMA ALTIN VE KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Yapılan açıklamada, operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 18 gram sarma altın ve 51 paket sigara ele geçirildi."

Operasyonda ele geçirilen malzemelerin, gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Derecik İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.