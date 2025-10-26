Hakkari sınırında büyük kaçakçılık operasyonu: 36 kilogram altın ele geçirildi

Hakkari sınırında büyük kaçakçılık operasyonu: 36 kilogram altın ele geçirildi
Yayınlanma:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında gerçekleştirilen bir arama-tarama faaliyeti sırasında, yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 36 kilogramdan fazla sarma altın ve bir miktar kaçak sigaranın ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü vurgulandı. Yapılan bu faaliyetler kapsamında, son olarak Hakkari hudut hattında icra edilen bir arama-tarama sırasında kaçakçılık girişiminin tespit edildiği belirtildi.

36 KİLO SARMA ALTIN VE KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Yapılan açıklamada, operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Son olarak Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 18 gram sarma altın ve 51 paket sigara ele geçirildi."

Operasyonda ele geçirilen malzemelerin, gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Derecik İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Türkiye
Büfeciyi darbedip parasını çaldı: Kaçarken polise silah doğrulttu
Büfeciyi darbedip parasını çaldı: Kaçarken polise silah doğrulttu
Eskişehir'de meydan hınca hınç doldu: Yurttaşın umudu diri!
Eskişehir'de meydan hınca hınç doldu: Yurttaşın umudu diri!