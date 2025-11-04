Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında göçük

Yayınlanma:
Güncelleme:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaatta kazı yapıldığı sırada toprak kayması yaşandı. Olay sonucu toprak altında kalan işçi, yarım saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi’ndeki bir inşaat şantiyesinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, kazı çalışması yapılırken göçük yaşandı.

toprak-altinda-kalan-isci-yarali-kurtar-997986-296085.jpg

BİR İŞÇİ KAYAN TOPRAK ALTINDA KALDI

Olay sonucu işçilerden R.G. kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

kocaelide-insaatta-kazisi-sirasinda-gocuk-2.jpg

Ekiplerin yarım saatlik çalışması neticesinde R.G., yaralı kurtarıldı. R.G., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

