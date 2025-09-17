Kocaeli'de feci kaza: Damperi tellere değen sürücü ağır yaralandı

Yayınlanma:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kamyonunun damperini açtığı sırada elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan sürücü ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sularında Barbaros Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan dolum tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KB 1202 plakalı kamyonun sürücüsü Kaan B., aracının damperini kaldırdığı esnada üstten geçen elektrik tellerini fark etmedi. Damperin tellerle temas etmesiyle birlikte kıvılcımlar çıkarken, Kaan B. elektrik akımına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Kaan B.'ye ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Ağır yaralanan sürücü, Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

