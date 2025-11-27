Kocaeli ve Sakarya'dan Yalova'ya su yok!

Yayınlanma:
SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, "İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ile yaptığımız görüşmede de mevcut şartlarda Yalova'ya su iletiminin mümkün olmadığı konusunda mutabık kaldık" dedi.

Yalova'daki su sıkıntısına çare aranırken, Kocaeli ve Sakarya'dan Yalova'ya su verilmeyeceği ortaya çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sabanca'da gölden su kullanımına ilişkin kayıp kaçak incelemelerinin sıkı şekilde yapıldığını, alternatif su kaynaklarıyla ilgili adımların atıldığını belirtti.

Sakallıoğlu, Özgür Kocaeli'deki habere göre; "Sapanca Gölü'ndeki su stresini azaltmak, şehrimizde su arzı problemini aşmak için sondajlarımıza devam ediyoruz. Başkanımız Yusuf Alemdar da Ankara'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde bu konuları hassaten iletmiş, şehrin su geleceği için hayati öneme sahip Ballıkaya ve Çamdağı barajları için önemli bir sürecin kapıları açılmıştır. Suyun kullanımı konusunda hiçbir suistimale imkan vermedik, asla vermeyeceğiz" dedi.

“YALOVA’YA SU AKTARIMI SÖZ KONUSU DEĞİL”

Sakallıoğlu, Ballıkaya Barajı'nın isale hatları için 2 Aralık'ta ihaleye çıkılacağını, Çamdağı için de sondaj işlemlerinin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Son günlerde Sapanca Gölü'müzden su takviyesi yapılan Yuvacık Barajı'ndan Yalova'ya su iletimiyle ilgili haberler kamuoyuna yansıdı. İSU (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürü Ali Sağlık ile yaptığımız görüşmede de mevcut şartlarda Yalova'ya su iletiminin mümkün olmadığı konusunda mutabık kaldık. Şu an Yalova'ya su aktarımı söz konusu değil. Su Yönetimi Genel Müdürümüz Afire Sever'e de son durumu aktardık ve göl ile ilgili eylem planının ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini paylaştık. Her türlü tedbiri alıyor ve yeni kaynakların keşfi için de gayretle çalışıyoruz. Buradan vatandaşlarımıza bir kez daha su tasarrufunun önemini hatırlatıyor, gölü korumak için herkesi sorumlu davranmaya çağırıyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

