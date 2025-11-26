Yalova’da kuraklık kabusu: Kesintiler başladı

Yayınlanma:
Yalova'da Gökçe Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 10’a gerilemesi ve Vali Hülya Kaya’nın "20-25 günlük su kaldı" uyarısının ardından Yalova Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından vatandaşlara gönderilen SMS ile bugünden itibaren il genelinde her akşam 20.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Yalova Valiliği tarafından 26 Kasım 2025 tarihinde (bugün) vatandaşlara gönderilen SMS bilgilendirmesi ile su kesintisi resmen duyuruldu. Gökçe Barajı'ndaki doluluk oranının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda, bugünden itibaren Yalova genelinde her gün 20.00 - 05.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağı bildirildi. Valilik mesajında, "süreç boyunca gösterilecek anlayış, sabır ve duyarlılık" için vatandaşlara teşekkür edildi.

Vatandaşlara gönderilen SMS'te şu ifadeler yer aldı:

"Gökçe Barajı'ndaki doluluk oranının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle Yalova Valiliğimizin almış olduğu karar doğrultusunda, il genelinde zorunlu su kesintisi programı uygulanacaktır. 26.11.2025 (Bugün) tarihinden itibaren, Yalova genelinde her gün 20.00 - 05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Anlayışınız, sabrınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz."

VALİ KAYA "20-25 GÜNLÜK SUYUMUZ KALDI" DEMİŞTİ

Kesinti kararından önce, 18 Kasım 2025 tarihinde konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapan Yalova Valisi Hülya Kaya, tablonun ciddiyetini kamuoyu ile paylaşmıştı. Kuraklık nedeniyle yaşanan su rezervindeki azalmanın sadece Yalova'yı değil dünyayı ilgilendirdiğini belirten Vali Kaya, yağış azlığının su havzasındaki potansiyeli etkilediğini vurgulamıştı.

Yalova'yı bekleyen büyük tehlikeyi vali açıkladı!Yalova'yı bekleyen büyük tehlikeyi vali açıkladı!

Geçen seneyle kıyaslandığında su rezervinin son derece azaldığını ifade eden Vali Kaya, şu bilgileri vermişti:

"Yaklaşık 20-25 günlük suyumuz kaldı. 25 milyon metreküplük Gökçe Barajı'mızda yaklaşık 2,5 milyonluk bir su rezervimiz kaldı. Yakın zamanda çok büyük yağış da beklemiyoruz. Dolayısıyla elimizdeki suyun çok tasarruflu şekilde kullanılması önem arz ediyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

