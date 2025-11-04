Knidos'ta Yargı Freni: Antik kent ticaretleştirilemez!

Knidos'ta Yargı Freni: Antik kent ticaretleştirilemez!
Yayınlanma:
Muğla 4. İdare Mahkemesi, Datça Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda tarihi Knidos Ören Yeri için hazırlanan çevre düzenleme projesini durdurdu

Muğla’nın Datça ilçesindeki tarihi Knidos Ören Yeri için hazırlanan çevre düzenleme projesi, mahkeme tarafından durduruldu. Muğla 4. İdare Mahkemesi, Datça Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda projeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TARTIŞMALI ONAY SÜRECİ

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 19 Mart 2024’te Knidos’ta uygulanmak istenen düzenleme projesini onaylamıştı. Ancak Datça Belediyesi, projenin hem hukuka aykırı olduğunu hem de bölgenin arkeolojik ve doğal dokusuna zarar verme riski taşıdığını belirterek yargıya başvurdu.

Belediye yetkilileri, “Knidos’un özgün kimliğinin ticarileştirilme tehlikesi bulunduğunu, proje içeriğinin kamuoyuna şeffaf şekilde açıklanmadığını” ifade ederek itiraz etmişti.

MAHKEMENİN GEREKÇESİ

Muğla 4. İdare Mahkemesi, bilimsel ve koruma ilkeleri çerçevesinde alanın geri dönülmez biçimde zarar görme ihtimalinin bulunduğunu belirterek uygulama duruncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Karar, ana davanın sonuçlanmasına kadar geçerli olacak.

752x395-knidos-antik-kenti-nerede-knidos-antik-kentine-nasil-gidilir-ve-giris-ucreti-ne-kadar-e1-1691390375348.webp

TARİH VE DOĞAL MİRAS VURGUSU

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, projenin durdurulmasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Knidos sadece bir ören yeri değil; Anadolu’nun ve Ege’nin kesiştiği yerde insanlık tarihini anlatan eşsiz bir mirastır. Bilimsel koruma ilkeleri dışında hiçbir müdahaleye izin vermeyeceğiz.”

Çevre ve arkeoloji çevreleri ise kararı “tarihi alanların korunması adına önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

Son Dakika | İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında adli kontrol kararıSon Dakika | İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında adli kontrol kararı

ŞİMDİ NE OLACAK?

• Proje uygulamaları askıya alındı.
• Uzman raporları, bilirkişi incelemeleri ve yargılama süreci devam edecek.
• Nihai karar verilene kadar bölgede yeni düzenleme adımı atılamayacak.

BAŞKAN'DAN MESAJ

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, bu kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Knidos'u betonlaştırmayacağız. Mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

ANTİK KENTİN ÖNEMİ

Ege ile Akdeniz’i buluşturan kıyıda yer alan Knidos, Afrodit Tapınağı, tiyatroları, limanları ve antik mühendislik izleriyle dünya arkeoloji tarihinin en kıymetli alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Son Dakika| Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı
Son Dakika| Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı
CHP’li Özçağdaş’tan MEB’e tepki: Atatürk’e ve CHP'ye hakaret eden okul müdürü hakkında soruşturma açıldı mı?
CHP’li Özçağdaş’tan MEB’e tepki: Atatürk’e ve CHP'ye hakaret eden okul müdürü hakkında soruşturma açıldı mı?
KYK öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçları açıklandı
KYK öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçları açıklandı