Knidos'ta Yargı Freni: Antik kent ticaretleştirilemez!

Muğla’nın Datça ilçesindeki tarihi Knidos Ören Yeri için hazırlanan çevre düzenleme projesi, mahkeme tarafından durduruldu. Muğla 4. İdare Mahkemesi, Datça Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda projeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TARTIŞMALI ONAY SÜRECİ

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 19 Mart 2024’te Knidos’ta uygulanmak istenen düzenleme projesini onaylamıştı. Ancak Datça Belediyesi, projenin hem hukuka aykırı olduğunu hem de bölgenin arkeolojik ve doğal dokusuna zarar verme riski taşıdığını belirterek yargıya başvurdu.

Belediye yetkilileri, “Knidos’un özgün kimliğinin ticarileştirilme tehlikesi bulunduğunu, proje içeriğinin kamuoyuna şeffaf şekilde açıklanmadığını” ifade ederek itiraz etmişti.

MAHKEMENİN GEREKÇESİ

Muğla 4. İdare Mahkemesi, bilimsel ve koruma ilkeleri çerçevesinde alanın geri dönülmez biçimde zarar görme ihtimalinin bulunduğunu belirterek uygulama duruncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Karar, ana davanın sonuçlanmasına kadar geçerli olacak.

TARİH VE DOĞAL MİRAS VURGUSU

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, projenin durdurulmasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Knidos sadece bir ören yeri değil; Anadolu’nun ve Ege’nin kesiştiği yerde insanlık tarihini anlatan eşsiz bir mirastır. Bilimsel koruma ilkeleri dışında hiçbir müdahaleye izin vermeyeceğiz.”

Çevre ve arkeoloji çevreleri ise kararı “tarihi alanların korunması adına önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

• Proje uygulamaları askıya alındı.

• Uzman raporları, bilirkişi incelemeleri ve yargılama süreci devam edecek.

• Nihai karar verilene kadar bölgede yeni düzenleme adımı atılamayacak.

BAŞKAN'DAN MESAJ

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, bu kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Knidos'u betonlaştırmayacağız. Mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

ANTİK KENTİN ÖNEMİ

Ege ile Akdeniz’i buluşturan kıyıda yer alan Knidos, Afrodit Tapınağı, tiyatroları, limanları ve antik mühendislik izleriyle dünya arkeoloji tarihinin en kıymetli alanlarından biri olarak kabul ediliyor.