KKTC'de AYM başörtüsü düzenlemesini iptal etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi, liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görmesini sağlayacak şekilde yapılan tüzük değişikliğini iptal etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bakanlar Kurulu’nun Nisan ayında aldığı kararla, Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Tüzüğü liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görmesini mümkün kılacak şekilde değiştirilmişti. Ancak Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından yapılan başvuru üzerine KKTC Anayasa Mahkemesi, tüzük değişikliğinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti. Mahkemenin bugünkü kararında, tüzüğü değiştirme girişiminin 2’ye karşı 3 oyla iptal edildiği bildirildi.

Anayasa Mahkemesi’nin kararını Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ okudu. Kararda, Bakanlar Kurulu’nun kararname çıkarma yetkisinin “kanun gücünde” olduğu, ancak söz konusu tüzük değişikliğinin Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

KARŞILIKLI SLOGANLAR ATILDI

Kararın açıklanması sırasında binanın önünde toplanan vatandaşlar, mahkeme kararını destekleyenler ve karşı çıkanlar olarak iki gruba ayrıldı. Taraflar karşılıklı sloganlar atarken, güvenlik güçleri bölgedeki durumu kontrol altında tuttu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

