Türkiye'den KKTC'ye fiber altyapı gidecek

Türk Telekom, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında fiber altyapı anlaşmasının yapıldığını ve işlerin yapımı için görevlendirildiğini açıkladı.

Şirketten Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde altyapı hizmeti konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Türk Telekom'a 25 yıl süre verildi

KAP duyurusunda Türk Telekom verilen işleri KKTC'de bulunan şirlketleri tarafından yapılacağını bildirdi.

Türk Telekom açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti arasında, KKTC fiber optik altyapısının geliştirilmesi ve fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetlerin hanelere ve işletmelere götürülmesi kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin işbirliği protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamındaki yatırımların yapılmasına ilişkin olarak şirketimiz görevlendirilmiştir.

Belirtilen görevlendirme ile şirketimiz, KKTC'nin fiber optik altyapısının geliştirilmesi ve fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetlerin hanelere ve işletmelere götürülmesi kapsamında yapılacak çalışmaları yürütecektir.

Söz konusu yatırımlar KKTC'de kurulmuş olan grup şirketlerimiz tarafından gerçekleştirilecektir. "