Türkiye'den KKTC'ye fiber altyapı gidecek

Yayınlanma:
Türkiye KKTC yönetimiyle fiber optik altyapı için el sıkıştı. Adaya altyapıyı Türk Telekom götürecek.

Türk Telekom, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında fiber altyapı anlaşmasının yapıldığını ve işlerin yapımı için görevlendirildiğini açıkladı.

Şirketten Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde altyapı hizmeti konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Türk Telekom'a 25 yıl süre verildiTürk Telekom'a 25 yıl süre verildi

KAP duyurusunda Türk Telekom verilen işleri KKTC'de bulunan şirlketleri tarafından yapılacağını bildirdi.

Türk Telekom açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti arasında, KKTC fiber optik altyapısının geliştirilmesi ve fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetlerin hanelere ve işletmelere götürülmesi kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin işbirliği protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamındaki yatırımların yapılmasına ilişkin olarak şirketimiz görevlendirilmiştir.

Türk Telekom'a pizza sponsoru: 1 yıllık imza atıldıTürk Telekom'a pizza sponsoru: 1 yıllık imza atıldı

Belirtilen görevlendirme ile şirketimiz, KKTC'nin fiber optik altyapısının geliştirilmesi ve fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetlerin hanelere ve işletmelere götürülmesi kapsamında yapılacak çalışmaları yürütecektir.

Söz konusu yatırımlar KKTC'de kurulmuş olan grup şirketlerimiz tarafından gerçekleştirilecektir. "

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

