Türk Telekom'a pizza sponsoru: 1 yıllık imza atıldı

Türkiye Basketbol Ligi temsilcilerinden Türk Telekom Basketbol takımı, yeni sezonda Pizza Italiante markası ile iş birliğine imza attı.

‘İyi yiyen, iyi yaşar’ sloganıyla gastronomi dünyasına giriş yapan markanın restoranında, yöneticiler ve takım oyuncularının katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Pizza Italiante Kurucu Ortağı Suat Gürcan, Türk Telekom Basketbol Takımı’nın sponsorları arasında yer almaktan onur duyduklarını ifade ederek, bu işbirliği ile spora ve taraftarlara unutulmaz bir sezon yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

'LOCALARA PİZZA SUNUMU YAPILACAK'

Yapılan anlaşma hakkında şu bilgilere yer verildi:

"2025 – 2026 sezonu için gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması kapsamında Türk Telekom Basketbol’un ev sahibi olduğu maçlarda, localara özel İtalyan lezzetleri sunumu, pizza arabasından sıcak pizza servisi, yemek hediyeli yarışmalar ve taraftar çekilişleri gibi etkinlikler gerçekleştirilecek."