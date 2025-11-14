KKTC ve Türkiye'den Güney'e tatbikat misillemesi

Türkiye ve KKTC Akdeniz'de Su Altı Operasyon Birliği tatbikatı gerçekleştirdi. Söz konusu tatbikatın Yunanistan'ın İsrail ile bölgede yaptığı tatbikatın ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

İsrail'in Yunanistan ile Akdeniz'de tatbikat düzenlemesinin ardından, Türkiye de KKTC ile birlikte bölgede 2025 Su Altı Operasyon Birliği tatbikatı gerçekleştirdi.

KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü öncesinde düzenlenen tatbikatın görüntüleri, Özel Harekat Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

KKTC VE TÜRKİYE'DEN ORTAK TATBİKAT

Aydın'ın Didim ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ve KKTC Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla '2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı' düzenlendi.

Tatbikat kapsamında; su altı ve su üstü intikali, kritik bölgeye yaklaşma ve müdahale prosedürleri uygulanarak, operasyon senaryosu başarıyla gerçekleştirildi.

"DAYANIŞMAMIZI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK"

Tatbikata ilişkin Özel Harekat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • "Bugün denizlerin derinliklerinde görevdeydik; yarın ise bağımsızlığın gurur günü olan KKTC Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayacağız. 2025 Su Altı Operasyon Birliği tatbikatımız kapsamında, Kıbrıs Polis Özel Harekât ekiplerimizle omuz omuza görev alarak birliğimizi ve dayanışmamızı bir kez daha gösterdik."
  • "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünde, aynı ideal etrafında kenetlenen iki kardeş teşkilat olarak; özgürlük mücadelesinin tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, Kardeş Ülkemizin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz."

İSRAİL VE YUNANİSTAN AKDENİZ'DE TATBİKAT DÜZENLEMİŞTİ

Kıbrıs'ta taraflar arasında müzakere masası kurulması çabaları sürerken, Yunanistan geçtiğimiz günlerde İsrail donanması ile Akdeniz'de tatbikat düzenlemişti.

Tatbikatın görüntülerinin KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhüman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret esnasında paylaşılması dikkat çekmişti.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan tatbikata ilişkin şu açıklama yapılmıştı:

  • "İsrail Donanması ve Yunan Donanması bu hafta Yunanistan'ın egemen sularında çok sayıda gemi ve tekneyle birden fazla deniz tehdidi senaryosunun uygulandığı ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, iki donanma arasındaki mesleki ve operasyonel kabiliyetleri başarıyla artırdı ve bölgesel işbirliğini güçlendirdi."

