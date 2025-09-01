Kızına hediye almıştı: Otomobil gözlerinin önünde kül oldu

Aydın'da bir babanın kızına aldığı hediye otomobil park halindeyken yanmaya başladı. LPG tankının ısınıp, patlamasıyla yangın büyüdü. Araç ise kullanılmaz hale geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir babanın kızına aldığı otomobil alev alev yandı.

Gece saatlerinde Yavansu Mahallesi 583. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, D.T. isimli kişinin kızına hediye olarak aldığı ikinci el 42 DMB 75 plakalı otomobil park halindeyken henüz tespit edilemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

LPG TANKI PATLADI, YANGIN BÜYÜDÜ

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki yangını söndürme çalışmalar sırasında, araçtaki LPG tankı da patladı. Bu sırada yayılan alevler, yan tarafta bulunan zeytin bahçesine sıçradı.

OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

