KIZILELMA performans testini başarı ile tamamladı

Baykar'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA, test sürecine devam ediyor. Projenin üçüncü prototipi olan PT-3 bu kez orta irtifada yapılan sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar’dan yapılan açıklamaya göre KIZILELMA, 0,6 Mach hızında gerçekleştirdiği denemede tüm performans kriterlerini yerine getirdi. Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.

BAYKAR'IN YERLİ SAVAŞ UÇAKLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ile igili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımları nedeniyle KAAN'ın seri üretime geçmesine engel olduğunu belirtmiş, Fidan'ın açıklamaları gündeme oturmuştu.

Erdoğan'a göre 'fevkaladenin fevkinde' ama... İşte ABD ziyaretinde çözülmeyen sorunlar

Saray art arda bilgi sızdıran o köstebeği arıyor! İntikam mı Erdoğan sonrasına hazırlık mı?

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın Beştepe'ye yakın bir kaynaktan aldığı bilgilerde Fidan'ın ABD'de hayli yankı uyandıran 'KAAN' açıklaması bilinçli bir şekilde yapıldığı yer aldı.