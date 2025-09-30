KIZILELMA performans testini başarı ile tamamladı

Yayınlanma:
BAYKAR’ın milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, PT-3 prototipiyle orta irtifada sistem tanımlama ve performans testini başarıyla tamamladı.

Baykar'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA, test sürecine devam ediyor. Projenin üçüncü prototipi olan PT-3 bu kez orta irtifada yapılan sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar’dan yapılan açıklamaya göre KIZILELMA, 0,6 Mach hızında gerçekleştirdiği denemede tüm performans kriterlerini yerine getirdi. Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.

kizilelma-pt-3-orta-irtifa-testini-basar-940797-279375.jpg

BAYKAR'IN YERLİ SAVAŞ UÇAKLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ile igili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımları nedeniyle KAAN'ın seri üretime geçmesine engel olduğunu belirtmiş, Fidan'ın açıklamaları gündeme oturmuştu.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın Beştepe'ye yakın bir kaynaktan aldığı bilgilerde Fidan'ın ABD'de hayli yankı uyandıran 'KAAN' açıklaması bilinçli bir şekilde yapıldığı yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

