Kızılay'da 'Kurum zarara uğratıldı' dendi: 8 avukat birden görevinden azledildi!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

AKP iktidarı döneminde ticari bir yapıya dönüştüğü eleştirileriyle sık sık gündeme gelen Kızılay, 2024'te 9 milyar 741 milyon 449 bin ciro yaparak son dört yılda karını 10'a katladı.

Bünyesinde Kızılay Yatırım Holding A.Ş. Kızılay İçecek Sanayi A.Ş. Kızılay Barınma Sistemleri ve Kızılay Lojistik A.Ş. gibi 14 farklı iştirak şirketi ile ticari faaliyet yürüten kurum bu faaliyetleri nedeniyle sık sık eleştiri konusu oluyor.

Kızılay TIR’larıyla yardım değil gübre ve saman taşındı!

Kızılay ticarethaneye döndü: Karı 4 yılda 10 kat arttı!

8 AVUKAT GÖREVİNDEN AZLEDİLDİ

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz son olarak 8 avukatı birden görevden aldı. Azil yazısında hukuk müşavirliği incelemesi sonucunda ihmaller bulunduğu belirtildi. Yazıda bazı dava dosyalarında istinaf sürelerinin kaçırıldığı, duruşmalara katılınmadığı, teminat mektuplarının bozdurulmasına sebebiyet verildiği ve hacizlerin düşmesine neden olduğu belirtildi.

"MENFAAT ÇATIŞMASINA YOL AÇACAK İŞLEMLER..."

Ayrıca avukatların bazı dosyalarda 'menfaat çatışmasına yol açacak işlemlerde bulunulduğu' ve 'lehe sonuçlanan davalarda kararların kesinleşmesi için gerekli adımların atılmadığı' kaydedildi. Ayrıca Kızılay'a ait taşınmazlarla ilgili davaların 'gereği gibi takip edilmediği' ve bu nedenle kurumun zarara uğratıldığı tespiti yapıldı.

VEKALETNAMELERİ GERİ İSTEDİ

Fatma Meriç Yılmaz'ın avukatlara gönderdiği yazıda, "Derneğimiz Hukuk Müşavirliği tarafından talep edilen bilgi, belge ve rapor istemlerinin cevapsız bırakıldığı yahut makul süre içerisinde karşılanmayarak iş ve işlemlerde gecikmeye yol açmanızdan dolayı tüm haklarımız saklı kalmak kaydıyla sizi bugünden itibaren vekaletnamedeki bütün yetkilerden azlettim. Bundan sonra bu vekaletnameye dayanarak adıma azlettiğim yetkiler ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapmamanızı, vekaletnamedeki yetkiye dayanarak başkasını da benim adıma vekil tayin etmiş iseniz vekil tayin ettiğiniz kişi veya kişilerde vekillikten azletmenizin doğal göreviniz olduğunu, aksi takdirde doğacak tüm sorumluluğun tarafınıza ait olacağını, ayrıca tarafınızda bulunan vekalet veya vėkaletnamelerin tarafıma iade etmenizi bildiririm" ifadeleri yer aldı.