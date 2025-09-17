'Kız meselesi' tartışması can aldı

'Kız meselesi' tartışması can aldı
Yayınlanma:
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Toprak Yiğitdoğan (19), kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu Yiğit T. (18) tarafından çalıştığı iş yerinde tabancayla öldürüldü.

Olay, saat 06.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi.

Akaryakıt istasyonunun marketinde mesaiye başlayan Toprak Yiğitdoğan ile iş yerine gelen ve kız meselesi nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen Yiğit T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan Yiğit T., tabancayla Toprak Yiğitdoğan’a ateş açtı.

'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: Sırtından bıçaklandı'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: Sırtından bıçaklandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Toprak Yiğitdoğan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Yiğit T. ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

