'Kız meselesi' tartışması kanlı bitti: Sırtından bıçaklandı

Yayınlanma:
Avcılar'da 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

İstanbul Avcılar'da yaşanan olay,saat 18.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Emir Sokak'ta yaşandı.

İddialara göre,aynı mahallede yaşayan Nurullah O. ile İlker S. arasında 'kız meselesi' yüzünden tartışma başladı.

kiz-meselesi.jpg

SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kısa sürede şiddetlenmesiyle olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada Nurullah O. sırtına bir bıçak darbesi aldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Nurullah O. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

kiz-meselesesi.jpg

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheli İlker S.'yi gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan Nurullah O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

